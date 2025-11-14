Украинские военные показали захват в плен 21 российского оккупанта в Донецкой области
Киев • УНН
Силы обороны Украины взяли в плен 21 российского военнослужащего на Добропольском и Константиновском направлениях Донецкой области. Это пополнение обменного фонда способствует возвращению украинских защитников из плена.
Силы обороны Украины продолжают пополнять "обменный фонд". На этот раз защитники взяли в плен 21 россиянина в Донецкой области, информирует УНН со ссылкой на сообщение 1-го корпуса НГУ "Азов".
Детали
Украинские воины показали 21 россиянина, попавших в плен на Добропольском и Константиновском направлениях.
Кто-то сдался добровольно, кого-то пришлось заставлять сложить оружие. Но для них это - лучший финал
Пополнение "обменного фонда" произошло благодаря действиям бойцов 12-й бригады спецназначения "Азов" и 14-й бригады оперативного назначения "Червона Калина", 4-й бригады оперативного назначения "Рубеж", ДШВ и штурмовых подразделений ВСУ.
"Каждый враг, взятый в плен, приближает возвращение наших побратимов из неволи", - указывается в сообщении.
Напомним
На прошлой неделе Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о росте случаев отказа российских военных выполнять боевые приказы.
