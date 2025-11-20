ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой области
Мобильная огневая группа ВСУ из ПЗРК сбила ракету "Калибр" в Хмельницкой области во время массированной атаки. Солдат Дмитрий успешно уничтожил вражескую цель, летевшую на населенный пункт запада Украины.
Вооруженные силы Украины показали, как мобильная огневая группа из ПЗРК сбила ракету "Калибр" в Хмельницкой области во время массированной атаки. Соответствующее видео обнародовано на Facebook 143-го объединенного учебно-тренировочного центра "Подолье", сообщает УНН.
Подробности
Отмечается, что бойцы мобильно-огневой группы во время утренней ракетной атаки уничтожили крылатую ракету "Калибр", летевшую на один из населенных пунктов запада Украины.
Стрелок ПЗРК имел всего секунды, чтобы среагировать и отработать по цели. Точный пуск - и "Калибр" уничтожен еще в воздухе
Своими впечатлениями поделился солдат Дмитрий, сбивший ракету.
Ты знаешь, что цена ошибки - чья-то разрушенная жизнь. Секунды, пока работает наша противоракета, кажутся вечностью. Когда увидел, что вражеская цель уничтожена - эмоции зашкаливали. Это ощущение, будто только что выиграл самую важную лотерею - для тысяч людей, которых никогда не встретишь
