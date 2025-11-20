$42.150.06
11:38
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой области

Киев • УНН

 • 16661 просмотра

Мобильная огневая группа ВСУ из ПЗРК сбила ракету "Калибр" в Хмельницкой области во время массированной атаки. Солдат Дмитрий успешно уничтожил вражескую цель, летевшую на населенный пункт запада Украины.

ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой области

Вооруженные силы Украины показали, как мобильная огневая группа из ПЗРК сбила ракету "Калибр" в Хмельницкой области во время массированной атаки. Соответствующее видео обнародовано на Facebook 143-го объединенного учебно-тренировочного центра "Подолье", сообщает УНН.

Подробности

Отмечается, что бойцы мобильно-огневой группы во время утренней ракетной атаки уничтожили крылатую ракету "Калибр", летевшую на один из населенных пунктов запада Украины.

Стрелок ПЗРК имел всего секунды, чтобы среагировать и отработать по цели. Точный пуск - и "Калибр" уничтожен еще в воздухе

- говорится в подписи к видео.

Своими впечатлениями поделился солдат Дмитрий, сбивший ракету.

Ты знаешь, что цена ошибки - чья-то разрушенная жизнь. Секунды, пока работает наша противоракета, кажутся вечностью. Когда увидел, что вражеская цель уничтожена - эмоции зашкаливали. Это ощущение, будто только что выиграл самую важную лотерею - для тысяч людей, которых никогда не встретишь

- рассказал воин.

Напомним

Бойцы 7-го корпуса ДШВ ВСУ и 425-го отдельного штурмового полка "Скала" показали эффективную работу по уничтожению российских оккупантов в Покровске Донецкой области. Видео демонстрирует взаимодействие подразделений в полосе ответственности 7 корпуса.

Украинские военные показали захват в плен 21 российского оккупанта в Донецкой области14.11.25, 05:03

Вадим Хлюдзинский

