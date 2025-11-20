ВСУ показали сбитие мобильной группой вражеской ракеты "Калибр" из ПЗРК в Хмельницкой области

Вооруженные силы Украины показали, как мобильная огневая группа из ПЗРК сбила ракету "Калибр" в Хмельницкой области во время массированной атаки. Соответствующее видео обнародовано на Facebook 143-го объединенного учебно-тренировочного центра "Подолье", сообщает УНН.

Отмечается, что бойцы мобильно-огневой группы во время утренней ракетной атаки уничтожили крылатую ракету "Калибр", летевшую на один из населенных пунктов запада Украины.

Стрелок ПЗРК имел всего секунды, чтобы среагировать и отработать по цели. Точный пуск - и "Калибр" уничтожен еще в воздухе

Своими впечатлениями поделился солдат Дмитрий, сбивший ракету.

Ты знаешь, что цена ошибки - чья-то разрушенная жизнь. Секунды, пока работает наша противоракета, кажутся вечностью. Когда увидел, что вражеская цель уничтожена - эмоции зашкаливали. Это ощущение, будто только что выиграл самую важную лотерею - для тысяч людей, которых никогда не встретишь