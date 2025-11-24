В Харькове возросло число погибших и пострадавших: ГСЧС показали кадры последствий удара российских БпЛА
Киев • УНН
В результате массированной атаки российских БпЛА в Харькове погибли четыре человека, 17 пострадали, среди них двое детей. Горели три жилых дома и объект инфраструктуры в Шевченковском и Салтовском районах.
Число погибших в Харькове в результате массированной атаки российских БпЛА возросло до четырех. Горели три жилых дома и объект инфраструктуры. Городские власти сообщили о 17 пострадавших, из них двое детей. Об этом информируют Харьковский городской голова Игорь Терехов, глава Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов, ГСЧС Украины в Харьковской области, передает УНН.
Под завалами частного дома нашли тело еще одного погибшего человека. Так что за вечер воскресенья оккупантами были убиты четверо мирных харьковчан
По его словам, число пострадавших возросло до 17.
Олег Синегубов сообщил, что среди пострадавших – двое детей: 12-летний мальчик, получивший ранения стеклом, и 11-летняя девочка – она испытала сильный стресс.
Спасатели отметили, что в результате массированного удара беспилотников по городу Харькову произошли пожары.
враг нанес удары БпЛА по Шевченковскому и Салтовскому районам города Харькова. В результате попаданий произошли разрушения зданий и несколько очагов возгорания. Горели 3 жилых дома и объект инфраструктуры
К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены подразделения ГСЧС, в том числе пиротехнические расчеты. На месте происшествия работают психологи ГСЧС.
В воскресенье вечером, 23 ноября, россияне массированно атаковали Харьков дронами. В результате обстрела возник пожар. Городские власти сообщили о попадании в частный дом и пострадавших.
