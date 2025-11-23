$42.150.00
Загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджені цивільні об’єкти: поліцейські документують воєнні злочини росіян на Херсонщині

Київ • УНН

 • 780 перегляди

російські загарбники обстріляли деокуповану територію Херсонської області, внаслідок чого четверо цивільних загинули та 11 отримали поранення, серед них малолітня дитина. Сьогодні окупанти атакували з дрона цивільну автівку в Херсоні, поранивши чоловіка та жінку.

Загиблі та поранені мирні жителі, пошкоджені цивільні об’єкти: поліцейські документують воєнні злочини росіян на Херсонщині

Минулої доби російські загарбники обстрілювали деокуповану територію Херсонської області, внаслідок чого четверо цивільних загинули та 11 отримали поранення, серед них малолітня дитина. Сьогодні, 23 листопада, окупанти вдень атакували з дрона цивільну автівку у Корабельному районі Херсона, поранень зазнали чоловік і жінка. Про це пише УНН з посиланням на Національну поліцію України та Херсонську ОВА.

Деталі

Минулої доби російські загарбники обстрілювали деокуповану територію Херсонської області з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, атакували безпілотниками різних типів. Внаслідок ворожих ударів четверо цивільних загинули та 11 отримали поранення, серед них малолітня дитина

- йдеться в повідомленні правоохоронців.

Також у результаті ворожих влучань пошкоджень зазнали п’ять багатоквартирних будинків та 18 приватних домоволодінь, вісім автомобілів, адміністративна будівля та приміщення магазину, господарська споруда, вежа мобільного зв’язку, будівля комунального підприємства, АЗС.

На місцях ворожих влучань працювали криміналісти, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції та представники інших екстрених служб.

В Херсонській ОВА повідомили, що орієнтовно о 13:10 російські військові атакували з дрона цивільну автівку у Корабельному районі Херсона.

Внаслідок ворожого удару 73-річний чоловік та 48-річна жінка дістали контузії, вибухові й закриті черепно-мозкові травми. Постраждалих доставили до лікарні для надання меддопомоги

- заявили в ОВА.

Нагадаємо

Станом на ранок неділі, 23 листопада, пошуково-рятувальна операція в Тернополі по вулиці Василя Стуса, 8 завершена. Кількість загиблих становить 34 людини.

Павло Башинський

