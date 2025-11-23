Кількість загиблих у Тернополі зросла до 34 людей, пошуково-рятувальна операція завершена - ОВА
Київ • УНН
Пошуково-рятувальна операція в Тернополі завершена, кількість загиблих становить 34 людини, 33 з яких ідентифіковано. Правоохоронці встановлюють обставини знищення будинку, попередньо вважається, що це була російська ракета Х-101.
Станом на ранок неділі, 23 листопада, пошуково-рятувальна операція в Тернополі по вулиці Василя Стуса, 8 завершена. Кількість загиблих становить 34 людини. Про це повідомив начальник Тернопільської ОВА Тарас Пастух, передає УНН.
Деталі
"Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція по адресі Стуса, 8 завершена. Ми можемо констатувати, що загинули 34 людини, 33 вже ідентифіковані. Над однією особою, кому належать рештки тіл, які були вчора знайдені, працюють судмедексперти", - сказав Пастух.
За його словами, правоохоронці працюють над встановленням доказів, якими засобами знищений будинок, додав Пастух. Попередньо вважається, що це була російська Х-101.
"Є припущення, що можуть бути знайдені рештки інших людей, які вважаються безвісти зниклими – зараз це двоє чоловіків, три жінки та одна дитина", - додав Пастух.
Нагадаємо
Після російської атаки на Тернопіль, де загинуло 32 людини, семеро вважаються безвісти зниклими, пошукові роботи тривають. Зареєстровано 596 звернень від потерпілих, з них 344 стосуються пошкодження житла.