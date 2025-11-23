Число погибших в Тернополе возросло до 34 человек, поисково-спасательная операция завершена - ОВА
Киев • УНН
Поисково-спасательная операция в Тернополе завершена, число погибших составляет 34 человека, 33 из которых идентифицированы. Правоохранители устанавливают обстоятельства уничтожения дома, предварительно считается, что это была российская ракета Х-101.
По состоянию на утро воскресенья, 23 ноября, поисково-спасательная операция в Тернополе по улице Василия Стуса, 8 завершена. Количество погибших составляет 34 человека. Об этом сообщил начальник Тернопольской ОВА Тарас Пастух, передает УНН.
Подробности
"По состоянию на утро 23 ноября поисково-спасательная операция по адресу Стуса, 8 завершена. Мы можем констатировать, что погибли 34 человека, 33 уже идентифицированы. Над одним человеком, кому принадлежат останки тел, которые были вчера найдены, работают судмедэксперты", - сказал Пастух.
По его словам, правоохранители работают над установлением доказательств, какими средствами уничтожен дом, добавил Пастух. Предварительно считается, что это была российская Х-101.
"Есть предположение, что могут быть найдены останки других людей, которые считаются без вести пропавшими – сейчас это двое мужчин, три женщины и один ребенок", - добавил Пастух.
Напомним
После российской атаки на Тернополь, где погибло 32 человека, семеро считаются без вести пропавшими, поисковые работы продолжаются. Зарегистрировано 596 обращений от пострадавших, из них 344 касаются повреждения жилья.