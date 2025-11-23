Погибшие и раненые мирные жители, поврежденные гражданские объекты: полицейские документируют военные преступления россиян на Херсонщине
Киев • УНН
За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали деоккупированную территорию Херсонской области, в результате чего четверо мирных жителей погибли и 11 получили ранения, среди них малолетний ребенок. Сегодня, 23 ноября, оккупанты днем атаковали с дрона гражданский автомобиль в Корабельном районе Херсона, ранения получили мужчина и женщина. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины и Херсонскую ОВА.
Детали
За прошедшие сутки российские захватчики обстреливали деоккупированную территорию Херсонской области из реактивных систем залпового огня, артиллерии, минометов, атаковали беспилотниками различных типов. В результате вражеских ударов четверо мирных жителей погибли и 11 получили ранения, среди них малолетний ребенок
Также в результате вражеских попаданий повреждения получили пять многоквартирных домов и 18 частных домовладений, восемь автомобилей, административное здание и помещение магазина, хозяйственная постройка, вышка мобильной связи, здание коммунального предприятия, АЗС.
На местах вражеских попаданий работали криминалисты, взрывотехники, следственно-оперативные группы полиции и представители других экстренных служб.
В Херсонской ОВА сообщили, что ориентировочно в 13:10 российские военные атаковали с дрона гражданский автомобиль в Корабельном районе Херсона.
В результате вражеского удара 73-летний мужчина и 48-летняя женщина получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи
Напомним
