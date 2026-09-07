Атаки РФ на Днепропетровскую область: погибший и шестеро раненых
Киев • УНН
Российские войска более 20 раз атаковали четыре района Днепропетровской области. Погиб 69-летний мужчина, шестеро человек получили ранения.
Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате вражеских атак на Днепропетровщину. Об этом сообщил начальник ОВА Александр Ганжа, информирует УНН.
Детали
По его словам, более 20 раз враг атаковал 4 района беспилотниками и артиллерией. В частности:
- в Днепре повреждены склад логистической компании, предприятие, гаражный кооператив, погиб 69-летний мужчина, ранения получил 49-летний мужчина, он госпитализирован в состоянии средней тяжести, еще двое 19-летних юношей и 68-летняя женщина будут лечиться амбулаторно;
- в Каменском районе пострадали Вишневская и Божедаровская общины: повреждена инфраструктура, пострадал 26-летний мужчина, который будет лечиться амбулаторно;
- на Никопольщине противник бил по райцентру — Червоногригорьевской, Марганецкой, Покровской общинам: повреждены частный дом, инфраструктура, автомобиль, пострадал 55-летний мужчина;
- в Криворожском районе враг бил по Зеленодольской и Грушевской общинам.
Напомним
В воскресенье, 6 сентября, российские войска нанесли удар по Днепру. В результате прилета БПЛА вспыхнул пожар на складах логистической компании.
Атака РФ на Днепр 2 сентября: шестеро раненых, один человек погиб02.09.26, 13:43 • 5095 просмотров