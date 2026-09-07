Атаки рф на Дніпропетровщину: загиблий і шестеро поранених
Київ • УНН
російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини. Загинув 69-річний чоловік, шестеро людей поранені.
Одна людина загинула, шестеро дістали поранення внаслідок ворожих атак на Дніпропетровщину. Про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.
Деталі
За його словами, понад 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками і артилерією. Зокрема:
- у Дніпрі понівечені склад логістичної компанії, підприємство, гаражний кооператив, загинув 69-річний чоловік, поранень дістав 49-річний чоловік, він госпіталізований у стані середньої тяжкості, ще двоє 19-річних юнаків і 68-річна жінка лікуватимуться амбулаторно;
- у Кам’янському районі потерпали Вишнівська та Божедарівська громади: пошкоджена інфраструктура, постраждав 26-річний чоловік, який лікуватиметься амбулаторно;
- на Нікопольщині противник цілив по райцентру - Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській громадах: понівечені приватний будинок, інфраструктура, авто, постраждав 55-річний чоловік;
- у Криворізькому районі ворог бив по Зеленодольській та Грушівській громадах.
Нагадаємо
У неділю, 6 вересня, російські війська завдали удару по Дніпру. Внаслідок прильоту БПЛА зайнялася пожежа на складах логістичної компанії.
Атака рф на Дніпро 2 вересня: шестеро поранених, одна людина загинула02.09.26, 13:43 • 5098 переглядiв