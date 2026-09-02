Атака рф на Дніпро 2 вересня: шестеро поранених, одна людина загинула

У середу, 2 вересня, російські окупанти атакували Дніпро. Щонайменше 6 людей дістали поранення, одна людина загинула, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

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Пошкоджені продуктові склади торгівельної мережі. Рятувальники деблокують тіло загиблого чоловіка з-під завалів. Загроза триває. До відбою залишайтеся у безпечних місцях - йдеться в дописі.

Нагадаємо

росія 2 вересня вдарила по університету у Києві прямо під час занять, 160 студентів були в укритті. Удари рф також пошкодили об’єкти в Одесі, Херсоні та Харківщині.