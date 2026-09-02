Атака РФ на Днепр 2 сентября: шестеро раненых, один человек погиб
Киев • УНН
В среду, 2 сентября, российские оккупанты атаковали Днепр. Один человек погиб, по меньшей мере шестеро получили ранения.
В среду, 2 сентября, российские оккупанты атаковали Днепр. По меньшей мере 6 человек получили ранения, один человек погиб, сообщил начальник областной военной администрации Александр Ганжа, передает УНН.
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Повреждены продуктовые склады торговой сети. Спасатели деблокируют тело погибшего мужчины из-под завалов. Угроза продолжается. До отбоя оставайтесь в безопасных местах
Напомним
Россия 2 сентября ударила по университету в Киеве прямо во время занятий, 160 студентов находились в укрытии. Удары РФ также повредили объекты в Одессе, Херсоне и Харьковской области.