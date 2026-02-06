Атака рф на Запорожье: повреждение получил собачий приют
Киев • УНН
В результате российской атаки на Запорожье поврежден собачий приют, коммунальные службы развозят животных по клиникам. Ранее в результате ночной атаки на Запорожье был ранен один человек, а в Запорожском районе погибли супруги.
В результате российской атаки по Запорожью был поврежден собачий приют. Об этом сообщила в Telegram секретарь городского совета Регина Харченко, передает УНН.
Детали
Коммунальные службы развозят животных по клиникам, где четвероногим будет оказываться необходимая помощь. В то же время в сети появились фото и видео последствий российских ударов.
Внимание, фото и видео 18+!!!
Напомним
В результате атаки на Запорожье в ночь на 6 февраля один человек был ранен.
В то же время два человека погибли в результате вражеской атаки на Запорожский район в ночь на 6 февраля