Эксклюзив
09:41 • 3916 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 9650 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 44044 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 44767 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 35755 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 48532 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 88397 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 34305 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31296 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23614 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 22623 просмотра
Атака рф на Запорожье: повреждение получил собачий приют

Киев • УНН

 • 108 просмотра

В результате российской атаки на Запорожье поврежден собачий приют, коммунальные службы развозят животных по клиникам. Ранее в результате ночной атаки на Запорожье был ранен один человек, а в Запорожском районе погибли супруги.

Атака рф на Запорожье: повреждение получил собачий приют
Фото: t.me/regina_harchenko

В результате российской атаки по Запорожью был поврежден собачий приют. Об этом сообщила в Telegram секретарь городского совета Регина Харченко, передает УНН.

Детали

Коммунальные службы развозят животных по клиникам, где четвероногим будет оказываться необходимая помощь. В то же время в сети появились фото и видео последствий российских ударов.

Внимание, фото и видео 18+!!!

Напомним

В результате атаки на Запорожье в ночь на 6 февраля один человек был ранен.

В то же время два человека погибли в результате вражеской атаки на Запорожский район в ночь на 6 февраля

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Животные
Военное положение
Война в Украине
Запорожье