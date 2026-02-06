Атака рф на Запоріжжя: пошкодження отримав собачий притулок
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Запоріжжя пошкоджено собачий притулок, комунальні служби розвозять тварин по клініках. Раніше внаслідок нічної атаки на Запоріжжя було поранено одну людину, а в Запорізькому районі загинуло подружжя.
Фото: t.me/regina_harchenko
Внаслідок російської атаки по Запоріжжю було пошкоджено собачий притулок. Про це повідомила в Telegram секретар міської ради Регіна Харченко, передає УНН.
Деталі
Комунальні служби розвозять тваринок по клініках, де чотирилапим надаватиметься необхідна допомога. Водночас у мережі з’явились фото і відео наслідків російських ударів.
Увага, фото і відео 18+!!!
Нагадаємо
Внаслідок атаки на Запоріжжя в ніч на 6 лютого одну людину було поранено.
Водночас дві людини загинули внаслідок ворожої атаки на Запорізький район у ніч на 6 лютого