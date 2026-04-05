Атака рф на Сумы - ранены 30 человек, среди которых 18 детей
Киев • УНН
Из-за обстрелов Сум и области пострадали десятки гражданских и детей. Повреждено более 20 многоэтажек, частные дома и газовая сеть.
В результате недавней российской атаки на Сумы травмированы 30 человек, среди них - 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Также были повреждены 23 многоквартирных жилых дома, 10 автомобилей и объект газовой инфраструктуры.
Кроме города Сумы и Сумской общины пострадали и населенные пункты Сумской области. Так, в Поповской общине в результате обстрела две женщины 65 и 66 лет получили ранения. Повреждены административное здание, частные жилые дома и линии электропередач.
В Глуховской общине ранения получили двое: 25-летняя и 23-летний местные жители. Повреждено транспортное средство.
В Свесской общине травмировался 69-летний мужчина. Поврежден автомобиль. В Конотопской общине повреждены административные здания, многоквартирные жилые дома, транспортное средство и линии электропередач.
В Чернеччинской, Белопольской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Середино-Будской, Груновской, Березовской и Зноб-Новгородской общинах повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.
На всех местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.
Ранее УНН сообщал, что в Сумах в результате российской атаки три человека получили ранения.