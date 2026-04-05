Атака рф на Сумы - ранены 30 человек, среди которых 18 детей

$43.8150.46
ukenru
05:22 • 5862 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
4 апреля, 05:00
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов
3 апреля, 14:25
В Украине повреждения озимых достигают 12%, косточковых культур – до 51%
3 апреля, 11:36
Убийство военного ТЦК во Львове - таможеннику объявили подозрение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
3м/с
55%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей студентам массово отменяют отсрочку от мобилизации4 апреля, 21:38 • 9334 просмотра
В США ожидается резкий скачок инфляции впервые за время войны с ИраномPhoto4 апреля, 23:36 • 3556 просмотра
Папа Лев на Пасху призвал мир не привыкать к войне и работать ради мираPhoto4 апреля, 23:52 • 5544 просмотра
За сутки Россия потеряла 1180 военных и более 2400 дронов - ГенштабPhoto03:37 • 12712 просмотра
Дроны атаковали Кстовский НПЗ – десятки взрывов и масштабный пожар на одном из крупнейших заводов РФPhotoVideo04:11 • 5380 просмотра
публикации
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника05:22 • 5884 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть4 апреля, 14:09 • 49223 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах4 апреля, 07:30 • 73877 просмотра
4 апреля – день рождения НАТО: как создавался Альянс и почему сейчас он переживает один из самых тяжелых кризисов4 апреля, 05:00 • 56525 просмотра
История первого звонка с мобильного телефона и эволюция гаджетов3 апреля, 13:02 • 59236 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Сырский
Биньямин Нетаньяху
Ричард Гренелл
Илон Маск
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 25054 просмотра
Суд в США отклонил большинство обвинений Блейк Лайвли против Джастина БалдониPhoto4 апреля, 07:41 • 28364 просмотра
Кайли Дженнер показала провокационные образы для обложки Puss PussPhoto3 апреля, 09:23 • 40853 просмотра
Суд в США заблокировал строительство бального зала Трампа1 апреля, 14:47 • 55629 просмотра
Для "Супергёрл" представили новый трейлер - битва с Кремом из Жёлтых холмов и Момоа в образе антигерояVideo1 апреля, 14:33 • 51824 просмотра
Актуальное
Техника
The New York Times
Хранитель
Социальная сеть
Беспилотный летательный аппарат

Атака рф на Сумы - ранены 30 человек, среди которых 18 детей

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Из-за обстрелов Сум и области пострадали десятки гражданских и детей. Повреждено более 20 многоэтажек, частные дома и газовая сеть.

Атака рф на Сумы - ранены 30 человек, среди которых 18 детей
Фото: Национальная полиция Украины

В результате недавней российской атаки на Сумы травмированы 30 человек, среди них - 18 детей в возрасте от 2 до 15 лет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Также были повреждены 23 многоквартирных жилых дома, 10 автомобилей и объект газовой инфраструктуры.

Кроме города Сумы и Сумской общины пострадали и населенные пункты Сумской области. Так, в Поповской общине в результате обстрела две женщины 65 и 66 лет получили ранения. Повреждены административное здание, частные жилые дома и линии электропередач.

В Глуховской общине ранения получили двое: 25-летняя и 23-летний местные жители. Повреждено транспортное средство.

В Свесской общине травмировался 69-летний мужчина. Поврежден автомобиль. В Конотопской общине повреждены административные здания, многоквартирные жилые дома, транспортное средство и линии электропередач.

В Чернеччинской, Белопольской, Краснопольской, Эсманской, Шалыгинской, Середино-Будской, Груновской, Березовской и Зноб-Новгородской общинах повреждены частные жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

На всех местах ударов работали следственно-оперативные группы полиции и взрывотехники.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Сумах в результате российской атаки три человека получили ранения.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Недвижимость
Село
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Конотоп
Национальная полиция Украины
Сумская область
Сумы