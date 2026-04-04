У Сумах після удару дронами травмовані щонайменше троє людей

Київ • УНН

 • 772 перегляди

Внаслідок нічного удару БпЛА по багатоповерхівці травмовано троє людей. Рятувальники проводять евакуацію мешканців та ліквідовують наслідки пожежі.

У Сумах після удару дронами травмовані щонайменше троє людей

У Сумах внаслідок російської атаки щонайменше троє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, вночі російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками. Під удар потрапив житловий сектор, зокрема багатоповерхівка в Зарічному районі, де спалахнула пожежа на верхніх поверхах.

Людей евакуюють із пошкоджених будинків

За словами Григорова, на місці триває евакуація мешканців із пошкоджених будинків. Усім постраждалим надають необхідну допомогу, до ліквідації наслідків залучено всі відповідні служби.

Щонайменше троє людей травмовані у Сумах внаслідок ворожих ударів. Триває евакуація людей із пошкоджених будинків

– додав глава ОВА.

Інформація про масштаби руйнувань та можливих інших постраждалих уточнюється. Влада закликає жителів залишатися в безпечних місцях, оскільки загроза нових атак зберігається.

