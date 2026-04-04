У Сумах після удару дронами травмовані щонайменше троє людей
Київ • УНН
Внаслідок нічного удару БпЛА по багатоповерхівці травмовано троє людей. Рятувальники проводять евакуацію мешканців та ліквідовують наслідки пожежі.
У Сумах внаслідок російської атаки щонайменше троє людей дістали поранення. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, пише УНН.
Деталі
За попередніми даними, вночі російські війська атакували обласний центр ударними безпілотниками. Під удар потрапив житловий сектор, зокрема багатоповерхівка в Зарічному районі, де спалахнула пожежа на верхніх поверхах.
За словами Григорова, на місці триває евакуація мешканців із пошкоджених будинків. Усім постраждалим надають необхідну допомогу, до ліквідації наслідків залучено всі відповідні служби.
Інформація про масштаби руйнувань та можливих інших постраждалих уточнюється. Влада закликає жителів залишатися в безпечних місцях, оскільки загроза нових атак зберігається.
