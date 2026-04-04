В Сумах после удара дронами травмированы по меньшей мере три человека
Киев • УНН
В результате ночного удара БпЛА по многоэтажке травмированы три человека. Спасатели проводят эвакуацию жителей и ликвидируют последствия пожара.
В Сумах в результате российской атаки по меньшей мере три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, пишет УНН.
Подробности
По предварительным данным, ночью российские войска атаковали областной центр ударными беспилотниками. Под удар попал жилой сектор, в частности многоэтажка в Заречном районе, где вспыхнул пожар на верхних этажах.
Людей эвакуируют из поврежденных домов
По словам Григорова, на месте продолжается эвакуация жителей из поврежденных домов. Всем пострадавшим оказывают необходимую помощь, к ликвидации последствий привлечены все соответствующие службы.
Информация о масштабах разрушений и возможных других пострадавших уточняется. Власти призывают жителей оставаться в безопасных местах, поскольку угроза новых атак сохраняется.
