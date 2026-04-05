Атака рф на Суми - поранено 30 людей, серед яких 18 дітей
Київ • УНН
Через обстріли Сум та області постраждали десятки цивільних і дітей. Пошкоджено понад 20 багатоповерхівок, приватні будинки та газову мережу.
Внаслідок нещодавньої російської атаки на Суми травмовано 30 людей, серед них - 18 дітей віком від 2 до 15 років. Про це повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.
Також було пошкоджено 23 багатоквартирні житлові будинки, 10 автомобілів та об’єкт газової інфраструктури.
Крім міста Суми і Сумської громади постраждали і населені пункти Сумської області. Так, у Попівській громаді внаслідок обстрілу дві жінки 65 та 66 років отримали поранення. Пошкоджено адміністративну будівлю, приватні житлові будинки та лінії електропередач.
У Глухівській громаді поранення отримали двоє: 25-річна та 23-річний місцеві мешканці. Пошкоджено транспортний засіб.
У Свеській громаді травмувався 69-річний чоловік. Пошкоджено автомобіль. У Конотопській громаді пошкоджено адміністративні будівлі, багатоквартирні житлові будинки, транспортний засіб та лінії електропередач.
У Чернеччинській, Білопільській, Краснопільській, Есманській, Шалигінській, Середино-Будській, Грунівській, Березівській та Зноб-Новгородській громадах пошкоджено приватні житлові будинки, господарські споруди та автомобілі.
На всіх місцях ударів працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки.
Раніше УНН повідомляв, що у Сумах внаслідок російської атаки троє людей дістали поранення.