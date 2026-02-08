Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС
Киев • УНН
Во время ликвидации пожара на складах в Яготине погиб 30-летний пожарный-спасатель Михаил Проценко. У него остались жена и двое сыновей.
После ночной атаки на Киевскую область во время ликвидации последствий вражеского удара - пожара на логистических складах одного из предприятий в Яготине Бориспольского района - во время разбора завалов произошел обвал конструкций. В результате этого погиб пожарный-спасатель 22 ГПСЧ ГУ ГСЧС Киевской области главный мастер-сержант 30-летний Михаил Проценко. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что у Михаила остались жена и 2 маленьких сына.
Спасатели ГСЧС ежедневно работают в чрезвычайно опасных условиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Эта война безжалостно забирает лучших - тех, кто без оружия в руках, но с огромной отвагой становится на защиту жизни людей
В свою очередь начальник Киевской ОВА Николай Калашник рассказал, что один из пострадавших спасателей с травмами госпитализирован в местную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, другой - получил ссадины лица, его состояние удовлетворительное, госпитализации не требует.
Напомним
В результате ночной атаки российских БпЛА в Яготине Киевской области возник пожар на складе компании "Roshen".
