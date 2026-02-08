Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС

$43.140.00
20:45
Победитель Нацотбора 2026: Украину на Евровидении представит LelekaPhotoVideo
20:13
Критическая ситуация в Киевской области: острый дефицит энергии и гибель спасателя - в ОВА рассказали деталиPhoto
7 февраля, 13:35
Зеленский провел селектор после массированного удара рф: в Украине значительные отключения света
7 февраля, 10:29
СБУ поразила российский завод, производящий компоненты топлива для вражеских ракет Х-55 и Х-101PhotoVideo
Эксклюзив
7 февраля, 10:00
Минус 2 трлн долларов с октября: что сломало биткоин и началась ли новая крипто-кризис
Эксклюзив
7 февраля, 06:00
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
публикации
Эксклюзивы
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков
7 февраля, 07:00
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты
6 февраля, 14:41
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 47818 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой Odrex
6 февраля, 11:15
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
6 февраля, 11:00
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 44710 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств
5 февраля, 20:38
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни
6 февраля, 17:59
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессии
5 февраля, 18:35
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
5 февраля, 15:30
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
5 февраля, 13:14
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
5 февраля, 11:46
Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Во время ликвидации пожара на складах в Яготине погиб 30-летний пожарный-спасатель Михаил Проценко. У него остались жена и двое сыновей.

Атака РФ на склады "Рошен" в Яготине: погиб сотрудник ГСЧС

После ночной атаки на Киевскую область во время ликвидации последствий вражеского удара - пожара на логистических складах одного из предприятий в Яготине Бориспольского района - во время разбора завалов произошел обвал конструкций. В результате этого погиб пожарный-спасатель 22 ГПСЧ ГУ ГСЧС Киевской области главный мастер-сержант 30-летний Михаил Проценко. Об этом сообщает ГСЧС, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что у Михаила остались жена и 2 маленьких сына.

Спасатели ГСЧС ежедневно работают в чрезвычайно опасных условиях, рискуя собственной жизнью ради спасения других. Эта война безжалостно забирает лучших - тех, кто без оружия в руках, но с огромной отвагой становится на защиту жизни людей

говорится в сообщении.

В свою очередь начальник Киевской ОВА Николай Калашник рассказал, что один из пострадавших спасателей с травмами госпитализирован в местную больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, другой - получил ссадины лица, его состояние удовлетворительное, госпитализации не требует.

Напомним

В результате ночной атаки российских БпЛА в Яготине Киевской области возник пожар на складе компании "Roshen".

Сорвался с высоты около 20 метров: спасатель-верхолаз погиб в Киеве во время ликвидации последствий удара по энергообъекту
25.01.26, 15:10

Вадим Хлюдзинский

ОбществоВойна в УкраинеКиевская область
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям