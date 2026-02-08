Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС
Київ • УНН
Під час ліквідації пожежі на складах у Яготині загинув 30-річний пожежний-рятувальник Михайло Проценко. У нього залишилися дружина та двоє синів.
Після нічної атаки на Київщину під час ліквідації наслідків ворожого удару - пожежі на логістичних складах одного з підприємств у Яготині Бориспільського району - під час розбору завалів стався обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів.
Рятувальники ДСНС щодня працюють у надзвичайно небезпечних умовах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Ця війна безжально забирає найкращих - тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей
У свою чергу начальник Київської ОВА Миткола Калашник розповів, що один із постраждалих рятівників із травмами госпіталізований до місцевої лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога, інший - отримав садна обличчя, його стан задовільний, госпіталізації не потребує.
Нагадаємо
Внаслідок нічної атаки російських БпЛА у Яготині на Київщині виникла пожежа на складі компанії "Roshen".
Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту25.01.26, 15:10 • 6844 перегляди