20:45 • 3698 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
20:13 • 7584 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
7 лютого, 13:35 • 14872 перегляди
Зеленський провів селектор після масованого удару рф: в Україні значні відключення світла
7 лютого, 10:29 • 20154 перегляди
СБУ уразила російський завод, який виготовляє компоненти пального для ворожих ракет Х-55 і Х-101PhotoVideo
Ексклюзив
7 лютого, 10:00 • 19276 перегляди
Мінус 2 трлн доларів з жовтня: що зламало біткоїн і чи почалась нова криптокриза
Ексклюзив
7 лютого, 06:00 • 23260 перегляди
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 34995 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 47148 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 42118 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 31861 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС

Київ • УНН

 • 112 перегляди

Під час ліквідації пожежі на складах у Яготині загинув 30-річний пожежний-рятувальник Михайло Проценко. У нього залишилися дружина та двоє синів.

Атака рф на склади "Рошен" у Яготині: загинув працівник ДСНС

Після нічної атаки на Київщину під час ліквідації наслідків ворожого удару - пожежі на логістичних складах одного з підприємств у Яготині Бориспільського району - під час розбору завалів стався обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко. Про це повідомляє ДСНС, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у Михайла залишилася дружина та 2 маленьких синів.

Рятувальники ДСНС щодня працюють у надзвичайно небезпечних умовах, ризикуючи власним життям заради порятунку інших. Ця війна безжально забирає найкращих - тих, хто без зброї в руках, але з величезною відвагою стає на захист життя людей

йдеьться у повідомленні.

У свою чергу начальник Київської ОВА Миткола Калашник розповів, що один із постраждалих рятівників із травмами госпіталізований до місцевої лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога, інший - отримав садна обличчя, його стан задовільний, госпіталізації не потребує.

Нагадаємо

Внаслідок нічної атаки російських БпЛА у Яготині на Київщині виникла пожежа на складі компанії "Roshen".

Зірвався з висоти близько 20 метрів: рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час ліквідації наслідків удару по енергооб'єкту25.01.26, 15:10 • 6844 перегляди

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в УкраїніКиївська область
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій