Атака рф на предприятие в Прилуках: произошел пожар, есть пострадавшая
Киев • УНН
Россияне обстреляли предприятие в Прилуках Черниговской области, вызвав пожар. Пострадала женщина, последствия атаки ликвидируют.
Враг вечером в понедельник, 7 сентября, атаковал Прилуки Черниговской области. Об этом сообщает ГСЧС и публикует соответствующие фотографии, информирует УНН.
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Отмечается, что в результате атаки рф пострадала женщина.
Россияне обстреляли одно из предприятий в Прилуках. На месте удара возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского обстрела
Напомним
25 августа российские оккупанты дважды атаковали отделение и место базирования транспорта передвижных отделений "Укрпочты" в Черниговской области. В результате атаки никто из работников не пострадал, но без стресса не обошлось.
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