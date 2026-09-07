Атака рф на предприятие в Прилуках: произошел пожар, есть пострадавшая

Враг вечером в понедельник, 7 сентября, атаковал Прилуки Черниговской области. Об этом сообщает ГСЧС и публикует соответствующие фотографии, информирует УНН.

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Отмечается, что в результате атаки рф пострадала женщина.

Россияне обстреляли одно из предприятий в Прилуках. На месте удара возник пожар. Продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского обстрела - говорится в сообщении.

Напомним

25 августа российские оккупанты дважды атаковали отделение и место базирования транспорта передвижных отделений "Укрпочты" в Черниговской области. В результате атаки никто из работников не пострадал, но без стресса не обошлось.

Число погибших после удара по Прилукам возросло до трех, среди жертв – 15-летний парень