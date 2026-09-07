Атака рф на підприємство у Прилуках: сталася пожежа, є постраждала
Київ • УНН
росіяни обстріляли підприємство у Прилуках на Чернігівщині, спричинивши пожежу. Постраждала жінка, наслідки атаки ліквідовують.
Ворог ввечері у понеділок, 7 вересня, атакував Прилуки Чернігівської області. Про це повідомляє ДСНС і публікує відповідні фото, інформує УНН.
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Зазначається, що внаслідок атаки рф постраждала жінка.
росіяни обстріляли одне з підприємств у Прилуках. На місці удару виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу
Нагадаємо
25 серпня російські окупанти двічі атакували відділення та точку базування транспорту пересувних відділень "Укрпошти" на Чернігівщині. Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але не обійшлося без стресу.
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