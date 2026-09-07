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Атака рф на підприємство у Прилуках: сталася пожежа, є постраждала

Київ • УНН

 • 318 перегляди

росіяни обстріляли підприємство у Прилуках на Чернігівщині, спричинивши пожежу. Постраждала жінка, наслідки атаки ліквідовують.

Атака рф на підприємство у Прилуках: сталася пожежа, є постраждала

Ворог ввечері у понеділок, 7 вересня, атакував Прилуки Чернігівської області. Про це повідомляє ДСНС і публікує відповідні фото, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що внаслідок атаки рф постраждала жінка.

росіяни обстріляли одне з підприємств у Прилуках. На місці удару виникла пожежа. Тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

25 серпня російські окупанти двічі атакували відділення та точку базування транспорту пересувних відділень "Укрпошти" на Чернігівщині. Внаслідок атаки ніхто з працівників не постраждав, але не обійшлося без стресу.

Кількість загиблих після удару по Прилуках зросла до трьох, серед жертв – 15-річний хлопець19.05.26, 16:41 • 2596 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
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Пожежі
Війна в Україні
Прилуки
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Чернігівська область