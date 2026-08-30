Атака рф на Киев - поврежден бизнес-центр

В воскресенье, 30 августа, российские войска атаковали Киев. В результате удара был поврежден бизнес-центр "SP Hall", где, как сообщается, расположены офисы "Danone", "Novartis", "Nivea", "Watsons" и других международных компаний. Об этом сообщает УНН.

Детали

В сети появились видео последствий атаки. Их выложили пользователи соцсетей. О погибших или пострадавших пока не сообщается, однако некоторые СМИ и Telegram уже пишут о вероятности дефицита продукции "Danone".

В то же время городской голова Виталий Кличко отметил, что в Голосеевском районе в результате падения обломков БПЛА произошло повреждение фасада двухэтажного здания кафе. Пожара и пострадавших не было.

Позже в компании Danone заявили, что информация о повреждении офиса не соответствует действительности.

Офис Danone в Украине не пострадал и продолжает работать в обычном режиме. Просим представителей медиа и пользователей социальных сетей пользоваться только проверенной информацией и воздерживаться от распространения неподтвержденных сообщений - говорится в сообщении.

Тем временем атака российских БПЛА на Киев продолжается.

Напомним

российские войска в ночь на 30 августа атаковали объекты продовольственной и складской инфраструктуры в Одесской и Николаевской областях. По данным местных СМИ, речь идет об объекте Sandora.