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Атака рф на Київ - пошкоджено бізнес-центр

Київ • УНН

 • 2738 перегляди

У Києві внаслідок атаки рф пошкоджено бізнес-центр SP Hall, де, як повідомляється, працюють міжнародні компанії. Про загиблих і постраждалих не повідомляють.

Атака рф на Київ - пошкоджено бізнес-центр

У неділю, 30 серпня, російські війська атакували Київ. Внаслідок удару було пошкоджено бізнес-центр "SP Hall", де, як повідомляється, розташовані офіси "Danone", "Novartis", "Nivea", "Watsons" та інших міжнародних компаній. Про це повідомляє УНН.

Деталі

У мережі з’явились відео наслідків атаки. Їх виклали користувачі соцмереж. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється, однак деякі ЗМІ і Telegram вже пишуть про ймовірність дефіциту продукції "Danone".

Водночас міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. Пожежі і постраждалих не було.

Згодом у компанії Danone заявили, що інформація про пошкодження офісу не відповідає дійсності.

Офіс Danone в Україні не постраждав та продовжує працювати у звичному режимі. Просимо представників медіа та користувачів соціальних мереж користуватися лише перевіреною інформацією та утримуватися від поширення непідтверджених повідомлень

- йдеться в повідомленні.

Тим часом атака російських БПЛА на Київ триває.

Нагадаємо

російські війська в ніч на 30 серпня атакували об'єкти продовольчої та складської інфраструктури в Одеській і Миколаївській областях. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про об'єкт Sandora.

Євген Устименко

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