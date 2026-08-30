Атака рф на Київ - пошкоджено бізнес-центр

У неділю, 30 серпня, російські війська атакували Київ. Внаслідок удару було пошкоджено бізнес-центр "SP Hall", де, як повідомляється, розташовані офіси "Danone", "Novartis", "Nivea", "Watsons" та інших міжнародних компаній. Про це повідомляє УНН.

У мережі з’явились відео наслідків атаки. Їх виклали користувачі соцмереж. Про загиблих чи постраждалих наразі не повідомляється, однак деякі ЗМІ і Telegram вже пишуть про ймовірність дефіциту продукції "Danone".

Водночас міський голова Віталій Кличко зазначив, що у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося пошкодження фасаду двоповерхової будівлі кафе. Пожежі і постраждалих не було.

Згодом у компанії Danone заявили, що інформація про пошкодження офісу не відповідає дійсності.

Офіс Danone в Україні не постраждав та продовжує працювати у звичному режимі. Просимо представників медіа та користувачів соціальних мереж користуватися лише перевіреною інформацією та утримуватися від поширення непідтверджених повідомлень