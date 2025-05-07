Атака Индии по Пакистану: в Исламабаде утверждают о по меньшей мере 8 погибших
Киев • УНН
Индийские военные совершили 24 атаки по Пакистану, убив по меньшей мере 8 человек и ранив 35. Под ударом оказались гражданские районы, мечети и жилые кварталы.
Индийские военные совершили 24 атаки по шести локациям в Пакистане, под ударом оказались гражданские районы, мечети и жилые кварталы. Об этом заявил спикер вооруженных сил страны, сообщает УНН со ссылкой на Samaa TV.
Детали
По его словам, в результате ударов по меньшей мере восемь граждан Пакистана, среди которых женщины и девочка, погибли, еще 35 получили ранения. Среди наиболее пострадавших районов были Музаффарабад, Восточный Ахмедпур, Муридке, Шакаргарх, Сиалкот (Котли Лохара) и Котли в Азад Джамму и Кашмир.
Несколько мечетей подверглись прямым ударам, что Пакистан назвал "трусливым и преднамеренным нападением на священные места"
Спикер также подчеркнул, что "эти атаки отражают полное пренебрежение врага к жизни гражданского населения и религиозной святости".
"Наш ответ был быстрым и эффективным. Враг получит урок, который он не забудет", - сказал военный представитель.
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии.
Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил глубокую обеспокоенность военной операцией Индии на границе с Пакистаном. Он призвал обе страны к "военной сдержанности".
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