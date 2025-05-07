Атака Індії по Пакистану: в Ісламабаді стверджують про щонайменше 8 загиблих
Київ • УНН
Індійські військові здійснили 24 атаки по Пакистану, вбивши щонайменше 8 людей і поранивши 35. Під ударом опинилися цивільні райони, мечеті та житлові квартали.
Індійські військові здійснили 24 атаки по шести локаціям у Пакистані, під ударом опинилися цивільні райони, мечеті та житлові квартали. Про це заявив спікер збройних сил країни, повідомляє УНН із посиланням на Samaa TV.
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За його словами, внаслідок ударів щонайменше вісім громадян Пакистану, серед яких жінки та дівчинка, загинули, ще 35 отримали поранення. Серед найбільш постраждалих районів були Музаффарабад, Східний Ахмедпур, Мурідке, Шакаргарх, Сіалкот (Котлі Лохара) і Котлі в Азад Джамму і Кашмір.
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Спікер також підкреслив, що "ці атаки відображають повну зневагу ворога до життя цивільного населення та релігійної святості".
"Наша відповідь була швидкою та ефективною. Ворог отримає урок, який він не забуде", - сказав військовий речник.
Нагадаємо
Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії.
Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловив глибоку стурбованість військовою операцією Індії на кордоні з Пакистаном. Він закликав обидві країни до "військової стриманості".
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