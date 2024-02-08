Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА

Запорожская область за минувшие сутки подверглась 176 ударам российских войск. В частности, враг атаковал 67 беспилотниками. О пострадавших не сообщается. Об этом информирует УНН со ссылкой на Запорожскую ОВА.

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 176 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области - говорится в сообщении ОВА.

Детали

Как сообщается, враг ударил из авиации по Орехову и Новодаровке, а также атаковал 67 беспилотниками Новоандреевку, Гуляйполе, Чаривне, Красное, Малую Токмачку, Левадное, Степное, Лобково и Каменское.

107 артударов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботино, Лукьяновского, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.

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