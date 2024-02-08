Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА
Киев • УНН
Российская армия обстреляла 20 населенных пунктов в Запорожской области, атаковала 67 беспилотниками, о жертвах не сообщается.
Запорожская область за минувшие сутки подверглась 176 ударам российских войск. В частности, враг атаковал 67 беспилотниками. О пострадавших не сообщается. Об этом информирует УНН со ссылкой на Запорожскую ОВА.
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 176 ударов по 20 населенным пунктам Запорожской области
Детали
Как сообщается, враг ударил из авиации по Орехову и Новодаровке, а также атаковал 67 беспилотниками Новоандреевку, Гуляйполе, Чаривне, Красное, Малую Токмачку, Левадное, Степное, Лобково и Каменское.
107 артударов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Белогорья, Левадного, Полтавки, Роботино, Лукьяновского, Каменского, Пятихаток и других прифронтовых городов и сел.
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Армия рф за сутки обстреляла 20 населенных пунктов Запорожской области, атаковала 67 БПЛА
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