Армія рф за добу обстріляла 20 населених пунктів Запорізької області, атакувала 67 БПЛА
Київ • УНН
Російська армія обстріляла 20 населених пунктів у Запорізькій області, атакувала 67 безпілотниками, про жертви не повідомляється.
Запорізька область за минулу добу зазнала 176 ударів російських військ. Зокрема, ворог атакував 67 безпілотниками. Про постраждалих не повідомляється. Про це інформує УНН із посиланням на Запорізьку ОВА.
Минулої доби окупанти завдали 176 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області
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Як повідомляється, ворог вгатив з авіації по Оріхову й Новодарівці, а також атакував 67 безпілотниками Новоандріївку, Гуляйполе, Чарівне, Червоне, Малу Токмачку, Левадне, Степове, Лобкове та Кам'янське.
107 артударів прийшлися по території Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Роботиного, Лук'янівського, Кам'янського, П'ятихаток та інших прифронтових міст і сіл.
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