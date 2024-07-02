российские войска в ночь на 2 июля нанесли удар по поселку Заречное Донецкой области, в результате чего получил ранения гражданский, поврежден дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

"В ночь на сегодня россия ударила по Заречному - травмировано гражданское лицо, поврежден частный дом", - говорится в сообщении областной полиции.

Дополнение

По данным правоохранителей, в результате российских обстрелов в течение 1 июля в Донецкой области четыре человека погибли, еще 27 получили травмы.

Враг накрыл огнем 18 населенных пунктов: города Курахово, Константиновка, Селидово, Торецк, Украинск, поселки Кураховка, Нью-Йорк, Северное, села Волченка, Елизаветовка, Екатериновка, Комар, Мемрик, Новодмитровка, Отрадное, Островское, Сухая Балка, Яснобродовка.

Повреждены 82 гражданских объекта - 60 жилых домов, админздание, предприятия, учебные заведения, магазин, автомобили, газопровод, ЛЭП.

Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

На Селидово россияне сбросили 5 бомб - "УМПБ Д-30СН" и "ФАБ-500", убили гражданское лицо, еще одного ранили. Повреждены 22 частных дома, предприятия, админздание.

Украинские оккупанты дважды обстреляли из РСЗО "Ураган" - погибли двое мирных жителей и 13 получили ранения. Разрушениям подверглись 13 многоквартирных домов, 4 автомобиля и гражданская инфраструктура.

В результате вражеского попадания по дому в Новодмитровке - один убитый и четверо раненых, в том числе ребенок.

По селу Комар войска рф нанесли два удара авиабомбами "УМПБ Д-30СН" - ранили человека, повредили аграрные предприятия.

Трое раненых жителей - в Сухой Балке, двое - в Катериновке, по одному - в Кураховке и Нью-Йорке.

Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших