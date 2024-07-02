Киев • УНН
В результате ночного обстрела российской армией села Заречное Донецкой области был ранен мирный житель и поврежден дом.
российские войска в ночь на 2 июля нанесли удар по поселку Заречное Донецкой области, в результате чего получил ранения гражданский, поврежден дом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
"В ночь на сегодня россия ударила по Заречному - травмировано гражданское лицо, поврежден частный дом", - говорится в сообщении областной полиции.
Дополнение
По данным правоохранителей, в результате российских обстрелов в течение 1 июля в Донецкой области четыре человека погибли, еще 27 получили травмы.
Враг накрыл огнем 18 населенных пунктов: города Курахово, Константиновка, Селидово, Торецк, Украинск, поселки Кураховка, Нью-Йорк, Северное, села Волченка, Елизаветовка, Екатериновка, Комар, Мемрик, Новодмитровка, Отрадное, Островское, Сухая Балка, Яснобродовка.
Повреждены 82 гражданских объекта - 60 жилых домов, админздание, предприятия, учебные заведения, магазин, автомобили, газопровод, ЛЭП.
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На Селидово россияне сбросили 5 бомб - "УМПБ Д-30СН" и "ФАБ-500", убили гражданское лицо, еще одного ранили. Повреждены 22 частных дома, предприятия, админздание.
Украинские оккупанты дважды обстреляли из РСЗО "Ураган" - погибли двое мирных жителей и 13 получили ранения. Разрушениям подверглись 13 многоквартирных домов, 4 автомобиля и гражданская инфраструктура.
В результате вражеского попадания по дому в Новодмитровке - один убитый и четверо раненых, в том числе ребенок.
По селу Комар войска рф нанесли два удара авиабомбами "УМПБ Д-30СН" - ранили человека, повредили аграрные предприятия.
Трое раненых жителей - в Сухой Балке, двое - в Катериновке, по одному - в Кураховке и Нью-Йорке.
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