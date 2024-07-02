Российские войска обстреляли Херсон, в результате чего 70-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения.
Российские войска утром обстреляли Херсон, в результате чего ранен 70-летний мужчина, сообщили во вторник в Херсонской ОГА, пишет УНН.
Утром российские войска атаковали Херсон. В результате вражеского обстрела взрывную травму и осколочное ранение получил 70-летний мужчина, который находился на улице
Врачи "экстренки", как указано, оказали ему медпомощь на месте.
Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко в Telegram уточнил, что враг бил из артиллерии.
Он также сообщил, что ночью российские войска с временно оккупированного левобережья ударили по Центральному району Херсона. Под вражеским обстрелом оказались жилые дома, учебные заведения, больница.
В Херсонской области из-за обстрелов россиян за сутки 9 раненых2 июля 2024, 05:25 • 15952 просмотра