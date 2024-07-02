Війська рф вранці атакували Херсон, поранено літнього чоловіка
Київ • УНН
Російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого 70-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкові поранення.
Російські війська вранці обстріляли Херсон, внаслідок чого поранено 70-річного чоловіка, повідомили у вівторок у Херсонській ОВА, пише УНН.
Зранку російські війська атакували Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу вибухову травму та уламкове поранення отримав 70-річний чоловік, який перебував на вулиці
Лікарі "екстренки", як вказано, надали йому меддопомогу на місці.
Голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram уточнив, що ворог бив з артилерії.
Він також повідомив, що вночі російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по Центральному району Херсона. Під ворожим обстрілом опинились житлові будинки, заклади освіти, лікарня.
На Херсонщині через обстріли росіян за добу 9 поранених02.07.24, 08:25 • 23893 перегляди