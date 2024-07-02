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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Війська рф вранці атакували Херсон, поранено літнього чоловіка

Київ • УНН

 • 22137 перегляди

Російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого 70-річний чоловік отримав вибухову травму та осколкові поранення.

Війська рф вранці атакували Херсон, поранено літнього чоловіка

Російські війська вранці обстріляли Херсон, внаслідок чого поранено 70-річного чоловіка, повідомили у вівторок у Херсонській ОВА, пише УНН.

Зранку російські війська атакували Херсон. Внаслідок ворожого обстрілу вибухову травму та уламкове поранення отримав 70-річний чоловік, який перебував на вулиці

- повідомили в ОВА у Telegram.

Лікарі "екстренки", як вказано, надали йому меддопомогу на місці.

Голова Херсонської МВА Роман Мрочко у Telegram уточнив, що ворог бив з артилерії.

Він також повідомив, що вночі російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя вдарили по Центральному району Херсона. Під ворожим обстрілом опинились житлові будинки, заклади освіти, лікарня.

На Херсонщині через обстріли росіян за добу 9 поранених02.07.24, 08:25 • 23893 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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