На Херсонщині через обстріли росіян за добу 9 поранених
Київ • УНН
Російські війська обстріляли житлові квартали в Херсонській області, пошкодивши будівлі, інфраструктуру та поранивши 9 осіб.
У Херсонській області російські війська обстріляли житлові квартали, поціливши у заклад освіти, дитячий садок, медичну установу, церкву та поранивши 9 осіб, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через російську агресію 9 людей дістали поранення
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Зі слів Прокудіна, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Кізомис, Приозерне, Янтарне, Олександрівка, Токарівка, Інгулець, Широка Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гаврилівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Крупиця, Зміївка, Урожайне, Бургунка, Михайлівка, Веселе та місто Херсон.
російські військові, за його даними, поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Зафіксовано влучання в навчальний заклад, дитячий садок, медичну установу, церкву та фермерське господарство; пошкоджені господарчі споруди та приватні автомобілі. Ворог продовжує атаки і на комунальну та критичну інфраструктуру.
Херсон під обстрілом окупантів, у місті лунають вибухи01.07.24, 16:48 • 18376 переглядiв