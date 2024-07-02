В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, попав в учебное заведение, детский сад, медицинское учреждение, церковь и ранив 9 человек, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за российской агрессии 9 человек получили ранения - указал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Кизомыс, Приозерное, Янтарное, Александровка, Токаревка, Ингулец, Широкая Балка, Ульяновка, Берислав, Тягинка, Гавриловка, Новокаиры, Красный Маяк, Крупица, Змиевка, Урожайное, Бургунка, Михайловка, Веселое и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 5 многоэтажек и 11 частных домов. Зафиксировано попадание в учебное заведение, детский сад, медицинское учреждение, церковь и фермерское хозяйство; повреждены хозяйственные постройки и частные автомобили. Враг продолжает атаки и на коммунальную и критическую инфраструктуру.

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