Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы
Киев • УНН
Российские войска обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в Днепровском районе.
Российские оккупанты обстреливают Херсон с временно оккупированного левобережья. Было слышно несколько взрывов в Днепровском районе города. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.
В Днепровском районе Херсона было слышно несколько взрывов! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левобережья. Перейдите в более безопасные места! Держитесь подальше от окон
Дополнение
За прошедшие сутки враг активно обстреливал Херсонскую область. В результате вражеских атака один человек погиб.
Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы
Российские войска обстреливают Херсон, сообщается о взрывах в Днепровском районе.
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