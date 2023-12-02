Херсон под обстрелом оккупантов: в городе раздаются взрывы

Российские оккупанты обстреливают Херсон с временно оккупированного левобережья. Было слышно несколько взрывов в Днепровском районе города. Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, передает УНН.

В Днепровском районе Херсона было слышно несколько взрывов! Армия рф обстреливает город с временно оккупированного левобережья. Перейдите в более безопасные места! Держитесь подальше от окон - написал Мрочко в Telegram.

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За прошедшие сутки враг активно обстреливал Херсонскую область. В результате вражеских атака один человек погиб.