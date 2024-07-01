Херсон під обстрілом окупантів, у місті лунають вибухи
Київ • УНН
Російські військові обстрілюють Корабельний район Херсона, пролунала низка вибухів повідомляє місцева влада.
Російські військові обстрілюють Корабельний район міста Херсона, пролунало кілька вибухів. Про це повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, передає УНН.
"Корабельний район міста Херсона під обстрілом! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Вже пролунало кілька вибухів, попередньо є постраждалі", - повідомив Мрочко.
Він закликав жителів бути обережними і залишатись у безпечних місцях.
Уранці російські терористи обстріляли Херсонщину: поранено 2 мирних мешканців29.06.24, 09:00 • 26844 перегляди