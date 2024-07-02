Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

Российские войска вечером 1 июля нанесли удар по частному предприятию в городе Южное Харьковской области, в результате чего пострадали 4 человека, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. В ночь на 2 июля армия рф обстреляла село Казачья Лопань, поврежден частный дом. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

21:37 Харьковский р-н., Южногородская ТГ, г. Южное, частное предприятие. Возгорание 2-х легковых автомобилей, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. Пострадали 4 человека - написал Синегубов в Telegram.

Также 2 июля в 02:16 российские войска ударили по селу Казачья Лопань Харьковского района, поврежден частный дом.

Что касается ситуации с безопасностью за минувшие сутки, то, по словам главы ОВА, вражеские обстрелы фиксировались:

16:24 м. Харьков. Попадание КАБа на территории гражданского предприятия. Без пострадавших.

16:00 Богодуховский р-н., Золочевская община, с. Карасевка. Возгорание поля с пшеницей. Враг целенаправленно пытался уничтожить урожай. Пожар локализован и ликвидирован на площади 2 га, несмотря на риски возгорания на 110 га.



Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре