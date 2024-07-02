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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 05:53  •  13003 просмотра

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Российские войска атаковали частное предприятие в Южном Харьковской области, ранив 4 человек, разрушив складское здание и повредив линии электропередач.

Российские войска вечером 1 июля нанесли удар по частному предприятию в  городе Южное Харьковской области, в результате чего пострадали 4 человека, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. В ночь на 2 июля армия рф обстреляла село Казачья Лопань, поврежден частный дом. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

21:37 Харьковский р-н., Южногородская ТГ, г. Южное, частное предприятие.  Возгорание 2-х легковых автомобилей, разрушено складское здание и повреждены линии электропередач. Пострадали 4 человека

- написал Синегубов в Telegram.

Также 2 июля в 02:16  российские войска ударили по селу Казачья Лопань  Харьковского района, поврежден частный дом.

Что касается ситуации с безопасностью за минувшие сутки, то, по словам главы ОВА, вражеские обстрелы фиксировались:

  •  16:24 м. Харьков. Попадание КАБа на  территории гражданского предприятия. Без пострадавших.
  • 16:00 Богодуховский р-н., Золочевская община, с. Карасевка. Возгорание поля с пшеницей. Враг целенаправленно пытался уничтожить урожай. Пожар локализован и ликвидирован на площади 2 га, несмотря на риски возгорания на 110 га.

Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре2 июля 2024, 05:44 • 15056 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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