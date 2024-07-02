Ворог вдарив по приватному підприємству на Харківщині: четверо постраждалих
Київ • УНН
Російські війська атакували приватне підприємство у Південному Харківської області, поранивши 4 людей, зруйнувавши складську будівлю та пошкодивши лінії електропередач.
Російські війська увечері 1 липня завдали удару по приватному підприємству в місті Південне Харківської області, унаслідок чого постраждали 4 людини, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. У ніч на 2 липня армія рф обстріляла село Козача Лопань, пошкоджено приватний будинок. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
21:37 Харківський р-н., Південноміська ТГ, м. Південне, приватне підприємство. Загоряння 2-х легкових автомобілів, зруйнована складська будівля та пошкоджені лінії електропередач. Постраждали 4 людини
Також 2 липня об 02:16 російські війська вдарили по селу Козача Лопань Харківського району, пошкоджено приватний будинок.
Щодо безпекової ситуації за минулу добу, то, за словами голови ОВА, ворожі обстріли фіксувались:
- 16:24 м. Харків. Влучання КАБу на території цивільного підприємства. Без постраждалих.
- 16:00 Богодухівський р-н., Золочівська громада, с. Карасівка. Загоряння поля з пшеницею. Ворог цілеспрямовано намагався знищити врожай. Пожежу локалізовано та ліквідовано на площі 2 га, попри ризики загорання на 110 га.
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