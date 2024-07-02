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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Тіло жінки знайшли у зруйнованому ворожим ударом будинку в Дніпрі

Київ • УНН

 • 21587 перегляди

Рятувальники знайшли тіло жінки в зруйнованому внаслідок ворожого обстрілу будинку в Дніпрі в п'ятницю, в результаті чого відома кількість загиблих зросла до двох осіб, а роботи на місці продовжуються після демонтажу 70% конструкцій.

Тіло жінки знайшли у зруйнованому ворожим ударом будинку в Дніпрі

У Дніпрі рятувальники знайшли тіло жінки в зруйнованому 28 червня внаслідок ворожого обстрілу будинку, у результаті чого відома кількість загиблих зросла до двох осіб, а роботи на місці продовжуються після демонтажу 70% конструкцій, повідомив у вівторок голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.

Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Таким чином, вже відомо про двох людей, які загинули того трагічного вечора

- написав Лисак у Telegram.

Роботи на місці події, з його слів, тривають. "Надзвичайники розібрали близько 70% конструкцій", - повідомив голова ОВА.

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