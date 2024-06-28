"Потрібен надійний повітряний щит для України": Зеленський відреагував російський ракетний удар по Дніпру
Київ • УНН
Три людини отримали поранення, коли російська ракетна атака зруйнувала чотири поверхи житлової багатоповерхівки в Дніпрі, Україна, повідомив президент Володимир Зеленський.
Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру відомо вже про щонайменше трьох постраждалих. російська ракета влучила просто у житловий будинок. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
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За його словами, внаслідок російської атаки зруйновано чотири поверхи житлової багатоповерхівки.
Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України
Нагадаємо
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Дніпрі є влучання у багатоповерхівку - зруйновано кілька поверхів.
Зруйновано чотири поверхи: з'явились кадри пошкодженої багатоповерхівки в Дніпрі28.06.24, 19:17 • 27295 переглядiв