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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Потрібен надійний повітряний щит для України": Зеленський відреагував російський ракетний удар по Дніпру

Київ • УНН

 • 30040 перегляди

Три людини отримали поранення, коли російська ракетна атака зруйнувала чотири поверхи житлової багатоповерхівки в Дніпрі, Україна, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Потрібен надійний повітряний щит для України": Зеленський відреагував російський ракетний удар по Дніпру

Внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру відомо вже про щонайменше трьох постраждалих. російська ракета влучила просто у житловий будинок. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі 

За його словами, внаслідок російської атаки зруйновано чотири поверхи житлової багатоповерхівки. 

Троє людей постраждали. Рятувальники, медики, усі служби вже на місці й надають усю необхідну допомогу. Саме тому ми постійно нагадуємо всім партнерам: тільки достатня кількість і якість систем ППО, тільки достатня рішучість світу здатні зупинити російський терор. Нам потрібні ці рішення – потрібен надійний повітряний щит для України

- підсумував президент України.

Нагадаємо

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у Дніпрі є влучання у багатоповерхівку - зруйновано кілька поверхів. 

Зруйновано чотири поверхи: з'явились кадри пошкодженої багатоповерхівки в Дніпрі28.06.24, 19:17 • 27295 переглядiв

Володимир Омельченко

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