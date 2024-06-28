"Нужен надежный воздушный щит для Украины": Зеленский отреагировал российский ракетный удар по Днепру
Киев • УНН
Три человека получили ранения, когда российская ракетная атака разрушила четыре этажа жилой многоэтажки в Днепре, Украина, сообщил президент Владимир Зеленский.
В результате ракетного удара россиян по Днепру известно уже о по меньшей мере трех пострадавших. российская ракета попала прямо в жилой дом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По его словам, в результате российской атаки разрушены четыре этажа жилой многоэтажки.
Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь. Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения - нужен надежный воздушный щит для Украины
Напомним
Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Днепре есть попадание в многоэтажку - разрушено несколько этажей.
Разрушены четыре этажа: появились кадры поврежденной многоэтажки в Днепре28 июня 2024, 16:17 • 18253 просмотра