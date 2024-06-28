"Нужен надежный воздушный щит для Украины": Зеленский отреагировал российский ракетный удар по Днепру

В результате ракетного удара россиян по Днепру известно уже о по меньшей мере трех пострадавших. российская ракета попала прямо в жилой дом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

По его словам, в результате российской атаки разрушены четыре этажа жилой многоэтажки.

Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь. Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения - нужен надежный воздушный щит для Украины - подытожил президент Украины.

Напомним

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Днепре есть попадание в многоэтажку - разрушено несколько этажей.

Разрушены четыре этажа: появились кадры поврежденной многоэтажки в Днепре