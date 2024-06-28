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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Нужен надежный воздушный щит для Украины": Зеленский отреагировал российский ракетный удар по Днепру

"Нужен надежный воздушный щит для Украины": Зеленский отреагировал российский ракетный удар по Днепру

Киев  •  УНН

28 июня 2024, 16:39  •  20023 просмотра

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Три человека получили ранения, когда российская ракетная атака разрушила четыре этажа жилой многоэтажки в Днепре, Украина, сообщил президент Владимир Зеленский.

В результате ракетного удара россиян по Днепру известно уже о по меньшей мере трех пострадавших. российская ракета попала прямо в жилой дом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали 

По его словам, в результате российской атаки разрушены четыре этажа жилой многоэтажки. 

Три человека пострадали. Спасатели, медики, все службы уже на месте и оказывают всю необходимую помощь. Именно поэтому мы постоянно напоминаем всем партнерам: только достаточное количество и качество систем ПВО, только достаточная решимость мира способны остановить российский террор. Нам нужны эти решения - нужен надежный воздушный щит для Украины

- подытожил президент Украины.

Напомним

Как сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, в Днепре есть попадание в многоэтажку - разрушено несколько этажей. 

Разрушены четыре этажа: появились кадры поврежденной многоэтажки в Днепре28 июня 2024, 16:17 • 18253 просмотра

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
dneprДнепр
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