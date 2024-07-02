В Днепре спасатели нашли тело женщины в разрушенном 28 июня в результате вражеского обстрела доме, в результате чего известное количество погибших возросло до двух человек, а работы на месте продолжаются после демонтажа 70% конструкций, сообщил во вторник глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.

Ночью в днепровском доме, который враг изувечил в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины. Таким образом, уже известно о двух людях, погибших в тот трагический вечер - написал Лысак в Telegram.

Работы на месте происшествия, по его словам, продолжаются. "Чрезвычайники разобрали около 70% конструкций", - сообщил глава ОВА.

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