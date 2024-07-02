Армія рф вночі вдарила по селищу на Донеччині: є постраждалий та пошкодження
Київ • УНН
Внаслідок нічного обстрілу російською армією села Зарічне Донецької області було поранено мирного жителя та пошкоджено будинок.
російські війська у ніч на 2 липня завдали удару по селищу Зарічне Донецької області, унаслідок чого отримав поранення цивільний, пошкоджено будинок. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію регіону.
"В ніч на сьогодні росія вдарила по Зарічному – травмовано цивільну особу, пошкоджено приватну оселю", - йдеться у повідомленні обласної поліції.
Доповнення
За даними правоохоронців, внаслідок російських обстрілів протягом 1 липня на Донеччині чотири людини загинули, ще 27 зазнали травм.
Ворог накрив вогнем 18 населених пунктів: міста Курахове, Костянтинівка, Селидове, Торецьк, Українськ, селища Курахівка, Нью-Йорк, Північне, села Вовченка, Єлизаветівка, Катеринівка, Комар, Мемрик, Новодмитрівка, Одрадне, Острівське, Суха Балка, Яснобродівка.
Пошкоджено 82 цивільних об’єкти – 60 житлових будинків, адмінбудівлю, підприємства, заклади освіти, магазин, автомобілі, газопровід, ЛЕП.
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