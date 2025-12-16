$42.190.08
Армия РФ атаковала Запорожье: дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие (видео)

Киев

 278 просмотра

Утром 16 декабря российские войска атаковали Запорожье беспилотником, что привело к пожару в многоэтажке. Два человека пострадали: мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом.

Армия РФ атаковала Запорожье: дрон попал в многоэтажку, есть пострадавшие (видео)

Утром 16 декабря армия рф атаковала Запорожье беспилотниками, один из которых попал в многоэтажку. В результате произошел пожар, уже известно о двух пострадавших. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram, передает УНН.

Под утро россияне атаковали областной центр беспилотником. Из-за удара "шахеда" возникло возгорание в многоэтажке. Сейчас на месте работают спасатели. Жителей верхних этажей выводят из помещений

- написал Федоров.

"Известно о двух пострадавших - мужчина получил осколочное ранение, женщина отравилась угарным газом", - добавил он.

По словам Федорова, в результате атаки вражеского "шахеда" по областному центру, на двух этажах жилого дома выгорели квартиры. 

Возгорание произошло в четырех помещениях. Жители многоэтажки были эвакуированы спасателями.

Напомним

российские войска начали применять против Украины ударные беспилотники типа Shahed-136 с двойной боевой частью, что значительно повышает их разрушительную силу. Об этом сообщил украинский эксперт по радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (позывной Флэш), обнародовав фото новой модификации дрона.

Вита Зеленецкая

