армія рф атакувала Запоріжжя: дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі (відео)

Вранці 16 грудня армія рф атакувала Запоріжжя безпілотниками, один з яких влучив у багатоповерхівку. В результаті сталась пожежа, вже відомо про двох постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров в Telegram, передає УНН.

Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар "шахеда" виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень - написав Федоров.

"Відомо про двох постраждалих - чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом", - додав він.

За словами Федорова, внаслідок атаки ворожого "шахеда" по обласному центру, на двох поверхах житлового будинку вигоріли квартири.

Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками.

Нагадаємо

російські війська почали застосовувати проти України ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що значно підвищує їхню руйнівну силу. Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний Флеш), оприлюднивши фото нової модифікації дрона.

