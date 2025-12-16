армія рф атакувала Запоріжжя: дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі (відео)

$42.190.08
"Наші перемовні команди зустрінуться в США найближчим часом" - Зеленський назвав наступні кроки у переговорах
02:54 • 10874 перегляди
Зеленський розкрив наслідки відмови рф від мирного плану Трампа
02:00 • 7026 перегляди
ЄС готує новий пакет санкцій проти росії та забезпечить дві третини фінансових потреб України - Єврокомісія
01:30 • 9022 перегляди
"Ні де-юре, ні де-факто ми визнавати Донбас російським не будемо" - Зеленський
00:23 • 9050 перегляди
Президент України готовий до виборів за умови припинення вогню, референдум щодо територій поки не розглядається
00:04 • 7720 перегляди
Зеленський: Україна та США підтримують ідею перемир’я на Різдво, все залежить від росії
15 грудня, 21:58 • 6800 перегляди
Наступні переговори України та США можуть відбутися в Маямі цього тижня
15 грудня, 19:26 • 13521 перегляди
Берлінські переговори: лідери підтримують "багатонаціональні сили" в Україні та рішуче виступають за її вступ до ЄС
15 грудня, 15:22 • 41615 перегляди
Українські дрони "Sub Sea Baby" вперше в історії уразили російський підводний човен у НоворосійськуVideo
15 грудня, 15:05 • 35784 перегляди
Умєров сподівається, що до кінця дня вдасться остаточно узгодити позиції з американською стороною щодо угодиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Сусіди Афганістану зібралися в Ірані, щоб обговорити регіональні проблеми, але Кабул відмовився від участі15 грудня, 19:11 • 3106 перегляди
Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статок сягнув 600 мільярдів доларів – Forbes15 грудня, 19:51 • 4094 перегляди
АТЕШ: Куп’янськ майже повністю зачищено, в оточення потрапили російські військові у центрі міста15 грудня, 20:52 • 3764 перегляди
Трамп заявив, що мав особисту розмову з путіним15 грудня, 22:21 • 11966 перегляди
російські війська просунулися у Гуляйполі - DeepState00:35 • 9172 перегляди
Військо ризикує залишитись без двох бойових вертольотів: арештоване СБУ озброєння Ми-8МТ можуть зазнати пошкоджень через неправильне зберіганняPhoto
Ексклюзив
15 грудня, 13:38 • 43807 перегляди
Як уникнути або зменшити ризик ДТП: у патрульній поліції дали поради15 грудня, 13:34 • 40388 перегляди
Боротьба за справедливість: родини померлих і колишні пацієнти створили сайт Stop Odrex для збору історій та взаємної підтримкиPhoto15 грудня, 11:52 • 47533 перегляди
Незвичайні рецепти какао, що зігріють у холодні зимові вечориPhoto13 грудня, 16:20 • 94783 перегляди
Як підключити телефон до телевізора: найпростіші способи13 грудня, 12:38 • 112656 перегляди
Мультфільм "Звірополіс 2" втретє очолив прокат, зібравши 1,14 мільярда доларів14 грудня, 19:02 • 30211 перегляди
Розлючені фанати в Індії закидали стадіон стільцями та пляшками через короткий захід МессіVideo13 грудня, 11:42 • 47485 перегляди
Від випивки до чорних поясів: п'яного єнота з США підозрюють у пограбуванні магазину карате13 грудня, 11:26 • 48285 перегляди
У США оприлюднили нові фото з маєтку Епштейна, де фігурує ТрампVideo13 грудня, 09:00 • 52391 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 87220 перегляди
армія рф атакувала Запоріжжя: дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі (відео)

Київ • УНН

 • 366 перегляди

Вранці 16 грудня російські війська атакували Запоріжжя безпілотником, що призвело до пожежі у багатоповерхівці. Двоє людей постраждали: чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом.

армія рф атакувала Запоріжжя: дрон влучив у багатоповерхівку, є постраждалі (відео)

Вранці 16 грудня армія рф атакувала Запоріжжя безпілотниками, один з яких влучив у багатоповерхівку. В результаті сталась пожежа, вже відомо про двох постраждалих. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров в Telegram, передає УНН.

Під ранок росіяни атакували обласний центр безпілотником. Через удар "шахеда" виникло загоряння у багатоповерхівці. Наразі на місці працюють рятувальники. Мешканців верхніх поверхів виводять з приміщень

- написав Федоров.

"Відомо про двох постраждалих - чоловік отримав осколкове поранення, жінка отруїлася чадним газом", - додав він.

За словами Федорова, внаслідок атаки ворожого "шахеда" по обласному центру, на двох поверхах житлового будинку вигоріли квартири. 

Займання сталося у чотирьох помешканнях. Мешканці багатоповерхівки були евакуйовані рятувальниками.

російські війська почали застосовувати проти України ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що значно підвищує їхню руйнівну силу. Про це повідомив український експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов (позивний Флеш), оприлюднивши фото нової модифікації дрона.

Віта Зеленецька

