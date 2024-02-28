Албания примет участие в первом Глобальном саммите мира - Зеленский

Албания примет участие в первом Глобальном саммите мира, который пройдет в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

Глава государства подчеркнул, что Украина ценит каждое проявление помощи, которую мы получили в это страшное время полномасштабной войны.

Кроме того, президент поблагодарил Албанию за заключенный Договор о дружбе и сотрудничестве и всех лидеров за согласие принять участие в Глобальном саммите мира.

Наше партнерство - Украины и Балкан, Украины и всего региона Юго-Восточной Европы - будет продолжено участием партнеров в первом Глобальном саммите мира, который мы готовим в Швейцарии. Можем сделать этот саммит и всю работу по Формуле мира - результативными - заявил Владимир Зеленский.

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Дополнение

Премьер-министр Албании Эди Рама подчеркнул важность сохранения четкой проукраинской позиции и продолжения предоставления оружия Украине.

По его словам, потеря ясности относительно поддержки Киева грозит вступлением в фазу темноты, а прекращение поставок оружия было бы циничным и абсурдным.

Напомним

Албания соглашается присоединиться к основной группе по созданию специального трибунала для расследования военных преступлений России в Украине.