Нам не потрібно бавитися з вогнем, потрібно мати чітку позицію щодо України - прем’єр Албанії
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама наголосив на важливості збереження чіткої проукраїнської позиції та продовження надання зброї Україні, зазначивши, що втрата ясності загрожує вступом у фазу темряви, а припинення поставок зброї було б цинічним і абсурдним.
Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що не потрібно бавитися з вогнем, а треба мати чітку позицію щодо України, адже якщо втратити ясність, тоді є ризик вступити в фазу темряви. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Албанії, передає кореспондент УНН.
Деталі
Нам не потрібно бавитися з вогнем, нам потрібно мати чітку позицію щодо України, тому що це не тільки про Україну – це про нас. Якщо ми втратимо цю ясність, тоді ми ризикуємо вступити в фазу темряви
Він також заявив, що його тривожить те, що не всі розуміють сьогодні, що для путіна напад на Україну – це не лише про Україну
Це напад на демократичну спільноту і це найбільш безжалісний, відкритий виклик взагалі всьому існуванню Європейського Союзу
Доповнення
Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що висловлювання деяких людей в Європі про те, що зупинка надання зброї Україні принесе мир – це не тільки цинічно, але й абсурдно.
Дещо раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що західні країни мають припинити озброювати Україну.