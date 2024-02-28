Нам не потрібно бавитися з вогнем, потрібно мати чітку позицію щодо України - прем’єр Албанії

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що не потрібно бавитися з вогнем, а треба мати чітку позицію щодо України, адже якщо втратити ясність, тоді є ризик вступити в фазу темряви. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Албанії, передає кореспондент УНН.

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Нам не потрібно бавитися з вогнем, нам потрібно мати чітку позицію щодо України, тому що це не тільки про Україну – це про нас. Якщо ми втратимо цю ясність, тоді ми ризикуємо вступити в фазу темряви