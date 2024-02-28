Цинічно й абсурдно: прем’єр Албанії про заяви окремих людей в Європі, що зупинка надання зброї Україні принесе мир

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що висловлювання деяких людей в Європі про те, що зупинка надання зброї Україні принесе мир – це не тільки цинічно, але й абсурдно. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Албанії, передає кореспондент УНН.

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Ми також чуємо, з певним не спокійним духом мушу визнати, що ми чуємо тих людей в Європі, які заявляють, що допомога Україні та передача Україні засобів захисту своєї держави та народу – це те, що сприяє війні. Вони заявляють, що зупинка надання зброї Україні принесе мир. Це не тільки цинічно, але й абсурдно, тому що не можна зупинити битву, позбавляючи зброї жертв