Цинічно й абсурдно: прем’єр Албанії про заяви окремих людей в Європі, що зупинка надання зброї Україні принесе мир
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама розкритикував тих, хто в Європі заявляє, що припинення поставок зброї в Україну принесе мир, назвавши таку точку зору цинічною і абсурдною.
Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що висловлювання деяких людей в Європі про те, що зупинка надання зброї Україні принесе мир – це не тільки цинічно, але й абсурдно. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Президентом Володимиром Зеленським в Албанії, передає кореспондент УНН.
Деталі
Ми також чуємо, з певним не спокійним духом мушу визнати, що ми чуємо тих людей в Європі, які заявляють, що допомога Україні та передача Україні засобів захисту своєї держави та народу – це те, що сприяє війні. Вони заявляють, що зупинка надання зброї Україні принесе мир. Це не тільки цинічно, але й абсурдно, тому що не можна зупинити битву, позбавляючи зброї жертв
Він наголосив, що Україна заслуговує бути підтриманою усіма можливими способами.
Україна заслуговує бути підтриманою усіма можливими способами, щоб чинити супротив та впевнитися, що будь-який мир, який настане після цієї війни, є справедливим миром. Мир, який буде базуватися на плані Президента Зеленського, який складається з 10 пунктів, який ми підтримуємо
Доповнення
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що західні країни мають припинити озброювати Україну.
Україна та Албанія підписали договір про співпрацю, обговорили потенційне спільне виробництво озброєнь.