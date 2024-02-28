Цинично и абсурдно: премьер Албании о заявлениях отдельных людей в Европе, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что высказывания некоторых людей в Европе о том, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир - это не только цинично, но и абсурдно. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Албании, передает корреспондент УНН.

Детали

Мы также слышим, с определенным не спокойным духом должен признать, что мы слышим тех людей в Европе, которые заявляют, что помощь Украине и передача Украине средств защиты своего государства и народа - это то, что способствует войне. Они заявляют, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир. Это не только цинично, но и абсурдно, потому что нельзя остановить битву, лишая оружия жертв - сказал Рама.

Он подчеркнул, что Украина заслуживает быть поддержанной всеми возможными способами.

Украина заслуживает быть поддержанной всеми возможными способами, чтобы оказать сопротивление и убедиться, что любой мир, который наступит после этой войны, является справедливым миром. Мир, который будет базироваться на плане Президента Зеленского, состоящий из 10 пунктов, который мы поддерживаем - подчеркнул Рама.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что западные страны должны прекратить вооружать Украину.

Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений.