Нам не нужно играть с огнем, нужно иметь четкую позицию по Украине - премьер Албании

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что не нужно играть с огнем, а надо иметь четкую позицию по Украине, ведь если потерять ясность, тогда есть риск вступить в фазу темноты. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Президентом Владимиром Зеленским в Албании, передает корреспондент УНН.

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Нам не нужно играть с огнем, нам нужно иметь четкую позицию по Украине, потому что это не только об Украине - это о нас. Если мы потеряем эту ясность, тогда мы рискуем вступить в фазу темноты - сказал Рама.

Он также заявил, что его тревожит то, что не все понимают сегодня, что для путина нападение на Украину - это не только об Украине

Это нападение на демократическое сообщество и это самый безжалостный, открытый вызов вообще всему существованию Европейского Союза - отметил Рама.

Дополнение

Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что высказывания некоторых людей в Европе о том, что остановка предоставления оружия Украине принесет мир - это не только цинично, но и абсурдно.

Несколько ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что западные страны должны прекратить вооружать Украину.