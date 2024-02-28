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Зеленский назвал страны, которые будут под риском, если дать возможность выжить рф в агрессии против Украины

Зеленский назвал страны, которые будут под риском, если дать возможность выжить рф в агрессии против Украины

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 14:08  •  5633 просмотра

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Зеленский предупредил, что если россия переживет свою агрессию против Украины и путин останется у власти, москва попытается дестабилизировать другие страны, такие как страны Балтии и Молдова.

Если россии дать возможность выжить в агрессии против Украины, политически выжить российскому диктатору Путину, то рф будет осуществлять влияние на страны Балтии, на Молдову и на Балканские государства. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает корреспондент УНН.

Детали

Не надо обращать внимание на те или иные провокации. Провокации точно разъединяют...Я считаю, что государствам надо быть сегодня вместе. Я считаю, что россия будет делать все, чтобы дестабилизировать ситуацию. Она не проглотила Украину. Я благодарен вашим государствам, всему миру, нашим партнерам, в том, что они помогли быть Украине крепкими. Сейчас надо не делать пауз, а усиливать Украину, потому что россия точно на этом не остановится

- рассказал Зеленский.

По его словам, россия делает выводы относительно ошибок, которые делала на территории Украины.

Она будет дестабилизировать (ситуацию - ред.), если ей дать эти паузы, если ей дать возможность выжить в этой агрессии против нас, политически выжить Путину, и она тогда будет использовать другую тактику. Она будет оказывать влияние на те страны, где она может получить сразу эффект успеха, а это значит страны поменьше. Поэтому под угрозой я уверен и Балтийские государства, и Молдова, и Балканские государства. Всюду где советский союз имел присутствие

- сказал Зеленский.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что россия может вторгнуться в другую страну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Зеленський назвав країни, які будуть під ризиком, якщо дати можливість вижити рф в агресії проти України
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