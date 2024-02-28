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Зеленський назвав країни, які будуть під ризиком, якщо дати можливість вижити рф в агресії проти України

Київ • УНН

 • 23696 перегляди

Зеленський попередив, що якщо росія переживе свою агресію проти України і путін залишиться при владі, москва спробує дестабілізувати інші країни, такі як країни Балтії та Молдова.

Зеленський назвав країни, які будуть під ризиком, якщо дати можливість вижити рф в агресії проти України

Якщо росії дати можливість вижити в агресії проти України, політично вижити російському диктатору путіну, то рф буде здійснювати вплив на країни Балтії, на Молдову й на Балканські держави. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, передає кореспондент УНН.

Деталі

Не треба звертати увагу на ті чи інші провокацій. Провокації точно роз’єднують…Я вважаю, що державам треба бути сьогодні разом. Я вважаю, що росія буде робити все, щоб дестабілізувати ситуацію. Вона не проковтнула Україну. Я вдячний вашим державам, всьому світові, нашим партнерам, в тому, що вони допомогли бути Україні міцними. Зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну, тому що росія точно на цьому не зупиниться

- розповів Зеленський.

За його словами, росія робить висновки щодо помилок, які робила на території України.

Вона буде дестабілізувати ( ситуацію – ред.), якщо їй дати ці паузи, якщо їй дати можливість вижити в цій агресії проти нас, політично вижити путіну, і вона тоді буде використовувати іншу тактику. Вона буде робити вплив на ті країни, де вона може отримати одразу ефект успіху, а це значить країни менші. Тому під загрозою я впевнений і Балтійські держави, і Молдова, і Балканські держави. Всюди де радянський союз мав присутність

- сказав Зеленський.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що росія може вторгнутися до іншої країни.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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