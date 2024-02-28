Зеленський назвав країни, які будуть під ризиком, якщо дати можливість вижити рф в агресії проти України

Якщо росії дати можливість вижити в агресії проти України, політично вижити російському диктатору путіну, то рф буде здійснювати вплив на країни Балтії, на Молдову й на Балканські держави. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою, передає кореспондент УНН.

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Не треба звертати увагу на ті чи інші провокацій. Провокації точно роз’єднують…Я вважаю, що державам треба бути сьогодні разом. Я вважаю, що росія буде робити все, щоб дестабілізувати ситуацію. Вона не проковтнула Україну. Я вдячний вашим державам, всьому світові, нашим партнерам, в тому, що вони допомогли бути Україні міцними. Зараз треба не робити пауз, а посилювати Україну, тому що росія точно на цьому не зупиниться